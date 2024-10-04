Diyarbakır'da Sağlık Belgesi Olmadan Hayvan Taşındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sağlık Belgesi Olmadan Hayvan Taşındı

Diyarbakır\'da Sağlık Belgesi Olmadan Hayvan Taşındı

Diyarbakır'da jandarma, belgesiz 49 büyükbaş ve 335 küçükbaş hayvanı Kayapınar Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti.

04.10.2024 17:34
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Diyarbakır'da 49'u büyükbaş, 335'i küçükbaş hayvan; veteriner sağlık raporu ve hayvan nakil belgesi olmadığı, araçların ise araç dezenfeksiyon belgeleri bulunmadığı jandarma ekiplerince tespit edilmesiyle Kayapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı; Kayapınar-Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında dün Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Müşterek Yol, Emniyet ve Kontrol faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen yol, emniyet ve kontrol faaliyetinde 4 araç içerisinde 49 büyükbaş hayvan, 335 adet küçükbaş hayvan olduğu tespit edilmiş olup, hayvanların veteriner sağlık raporu ve hayvan nakil belgesinin olmadığı, araçların araç dezenfeksiyon belgelerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu araçlar ve hayvanlar tanzim edilen tutanak ile birlikte İdari yaptırım uygulanmak üzere Kayapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kayapınar, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Sağlık Belgesi Olmadan Hayvan Taşındı - Son Dakika

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