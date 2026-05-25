Diyarbakır'da Sahte Para Bilgilendirmesi
Diyarbakır'da Sahte Para Bilgilendirmesi

25.05.2026 13:25
Polis, kurban bayramı öncesi hayvan pazarlarında satıcılara sahte para konusunda bilgi verdi.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, hayvan pazarlarında faaliyet gösteren satıcıları, sahte para konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para kullanımının önüne geçmek amacıyla hayvan pazarlarında satıcılara yönelik el broşürleri dağıttı. Hayvan satıcılarına yönelik yapılan bilgilendirme faaliyetinde, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği gibi konular broşürlerle anlatıldı. Ekipler, sahte para riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan şüpheli durumları ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.

KOM ekipleri, bayram öncesi hayvan pazarlarında para trafiğinin yoğunlaştığını belirterek, dolandırıcılara karşı satıcıların bilinçli olmasının önemli olduğunu ifade etti. Yetkililer ayrıca, dağıtılan broşürlerde Türk Lirası para birimleriyle ilgili bilgi içerdiğini, bu sayede satıcıların daha dikkatli ve tedbirli hareket etmelerinin hedeflendiğini aktardı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi için yürütülen bu tür bilgilendirme çalışmalarının bayram süresince de devam edeceği bildirildi.

Satıcılardan Mehmet Nur Yıldız, yetkililerin sahte para konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini söyledi. Yıldız, "Bayram ağzı yoğunluk oluşuyor arada kaynıyor. Arkadaşlara çok teşekkür ederiz bizi bilgilendirdikleri için" dedi.

Osman Ersoy ise, polis ekiplerinin kendilerine sahte parayı nasıl ayırt edebileceklerini anlattıklarını ifade etti. Ersoy, "Çok iyi oldu. Arada bazen kaynıyor sahte paralar. Bize yardımcı oldular bu konuda. Artık hangisi sahte hangisi gerçek daha rahat ayırt edebileceğiz. Kendilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

