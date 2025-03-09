Diyarbakır'da Saldırı: 22 Yaşındaki Merve Nur Hayatını Kaybetti

Sosyal medyaya atılan fotoğraf sonucu Merve Nur, silahlı saldırı da hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yararlık'ın arkadaşının sosyal medyada fotoğraf paylaşmalarından sonra silahlı saldırıya uğradıkları ortaya çıktı.

Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dün akşam saatlerinde B.A. (26), içeride oturan arkadaşları Merve Nur Yararlık ve S.K.'ya ateş açmış, açılan ateş sonucu Yararlık hayatını kaybetmişti. Yararlık, otopsi işlemlerinin ardından sabah toprağa verildi.

Hastanede tedavisi devam eden S.K., ifadesinde, B.A. ile arkadaş oldukları ve gün içinde telefonda tartıştıklarını ileri sürüp akşam bulundukları kafeden sosyal medyada fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini ifade etti.

Polisin suç kaydı bulunan şüpheli yakalama çalışmaları sürüyor.