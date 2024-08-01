Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir sanayi sitesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, otomobil yedek parçası satan bir iş yerinde başladı ve yanındaki üç dükkana da sıçradı. İtfaiye ekipleri ve TOMA yangını söndürme çalışmalarına devam ederken, alev topuna dönen alan drone ile görüntülendi.

01.08.2024 18:57
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Diyarbakır'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor

Alev topuna dönen yangın böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Seyrantepe Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta otomobil yedek parçası satan bir iş yerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yanındaki üç dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TOMA ve itfaiye ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alev topuna dönen alan drone ile çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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