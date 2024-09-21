Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: 3 Tutuklama

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Bismil'de bir kadının müstehcen görüntülerle 10 milyon lira istemesi sonucu 3 kişi tutuklandı.

21.09.2024 17:16
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Diyarbakır'da bir kadın, evinde kaldığı kişinin müstehcen görüntülerini çekerek 10 milyon istedi

Bismil'de 3 kişilik şebekeye 'Şantaj Operasyonu': 3 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kadın, evinde kaldığı erkeğin müstehcen görüntülerini çekerek 10 milyon lira istedi. 3 kişilik şebeke, mağdur adamın şikayetiyle "Şantaj Operasyonu" ile çökertildi.

Bismil ilçesinde M.K. (47), sosyal medyadan tanıştığı ve A.Ç. rumuzlu bildiği kadınla bir müddet yaşadı. Evindeki 8 bin lirası kaybolan M.K., bunun üzerine A.Ç'yi aradı.

A.Ç., 'elimde çıplak görüntülerin var 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür' tehdidinde bulunması üzerine M.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Bismil Asayiş Büro ekipleri şüpheli A.Ç. isimli kadının aslında S.B.olduğunu saptadı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile adım adım takibe alınan S.B., önceden seri numaraları alınmış 2 milyon liralık ön ödemenin teslimi için M.K. tarafından Polisin belirlediği bir işyerine davet edildi.

S.B isimli kadın, buluşma yerinde 2 Milyon TL. parayı alıp ayrılacağı esnada Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş büro ekiplerince üzerindeki ruhsatsız tabanca ile gözaltına alınan S.B. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Soruşturmayı derinleştiren polis şebekenin diğer üyeleri R.H. ve H.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şebekenin başka kurbanlarının da olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, şüphelilere ait dijital materyalleri incelemeye aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen S.B, R.H. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır\'da Şantaj Operasyonu: 3 Tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Şantaj Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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