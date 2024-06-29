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Diyarbakır'da sepetli motosikletlerin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kazada 3 kişi hafif yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki sepetli motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çermik ilçesi Çukur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde meydana geldi. Plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen iki sepetli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motordaki 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Çermik İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tedavinin ardından yaralılar taburcu oldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(MHİ-AKK-Y)