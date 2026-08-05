Diyarbakır\'da Silahla Vurulmuş Ceset Bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boş arazide silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, yaptığı incelemede şahsın Yekta Çetin (22) olduğunu belirledi. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.