Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 22 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 22 Tutuklama

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 22 Tutuklama

Kayapınar'da iki aile arasındaki çatışmada bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 22 şüpheli tutuklandı.

13.04.2025 16:18
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 22 şüpheli tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 Nisan'da iki aile arasında yaşanan husumet sonucu meydana gelen silahlı kavgada, 1 polis memuru silahla yaralanmıştı. Olayın taraflarından 1 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 30 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 22 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 22 Tutuklama - Son Dakika
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