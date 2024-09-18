Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı'nda ses sistemi dükkanın önünde oturan M.M.Y. (52), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırganın, iş yerinin önünden geçtikten sonra M.M.Y.'ye ateş edip kaçmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR