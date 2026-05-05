Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı Anları Kaydedildi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde saldırganın silahla kurşunlamaya gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçenin Fabrika Mahallesi'ne giden S.Y. (22), iddiaya göre, iş yerlerinin önünden geçerken rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırganın silahla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR