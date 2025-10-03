Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü
03.10.2025 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağlar ilçesinde kalan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kamışlo Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu Emekli maaşını bile çekemiyor Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor
Minik Berra’nın anaokulunda korkunç sonu Görüntüler ortaya çıktı Minik Berra'nın anaokulunda korkunç sonu! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Kulisleri sallayan Erdoğan-muhalefet fotoğrafına ezber bozan yorum: Yeni dönemin işareti Kulisleri sallayan Erdoğan-muhalefet fotoğrafına ezber bozan yorum: Yeni dönemin işareti
MSB’den 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı MSB'den 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı
2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu 2 çocuk annesi kadın dolaba asılı halde bulundu

09:31
Erdoğan’ın Davutoğlu ve Babacan’ı yanına almasına sürpriz yorum: Önümüzdeki günlerde...
Erdoğan'ın Davutoğlu ve Babacan'ı yanına almasına sürpriz yorum: Önümüzdeki günlerde...
09:23
Derbide oynayacak mı Okan Buruk’tan Osimhen açıklaması
Derbide oynayacak mı? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
08:54
Gözler asgari ücret zammında Masada 3 farklı senaryo yer alıyor
Gözler asgari ücret zammında! Masada 3 farklı senaryo yer alıyor
08:52
İsrailli bakan Sudum Filosu’ndaki aktivistlere “terörist“ diyerek hakaret etti
İsrailli bakan Sudum Filosu'ndaki aktivistlere "terörist" diyerek hakaret etti
08:48
Yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım’ın hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
07:56
MİT, İsrail’e casusluk yapan Serkan Çiçek’i gözaltına aldı
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2025 09:59:08. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.