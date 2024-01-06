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Diyarbakır'da Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Saldırı Girişimi Sonucu 4 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Saldırı Girişimi Sonucu 4 Terörist Yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Silvan Belediyesi Garaj Amirliği'ne yapılan saldırı girişiminde bulunan 4 terörist ve yardım yataklık eden bir kişi, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri tarafından yakalandı. Saldırı girişimi sırasında kullanılan kıyafetler, kar maskeleri ve molotof kokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır\'da Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Saldırı Girişimi Sonucu 4 Terörist Yakalandı
06.01.2024 - 11:35,
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Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist ve yardım yataklı eden bir kişi İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, 4 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca park halindeki araçlar yakılmak istendi.

Belediye çalışanlarına park halindeki araçların yakılacağı söylenerek 1'i elinde tabanca olmak üzere yüzleri maskeli 4 terörist ve yardım yataklık eden bir şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce dün gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotof kokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemeleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Saldırı Girişimi Sonucu 4 Terörist Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Saldırı Girişimi Sonucu 4 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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