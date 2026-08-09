Diyarbakır'da Şok Uygulama: Çok Sayıda Gözaltı
Bağlar'da özel harekat destekli uygulamada aranan kişiler yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki dört mahallede özel harekat polisi destekli "şok" uygulamada çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silah ve yasaklı maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Kaynartepe, Körhat, Muradiye ve Fatih mahallerinde dün akşam saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla "şok" uygulama gerçekleştirildi. Gece saat 02.00'ye kadar devam eden uygulamada mahalle ablukaya alınıp, şahıslar arandı. Uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah ve yasaklı maddeler ele geçirilirken, aranan şahıslar da yakalandı.
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