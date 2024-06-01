Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın kolundan yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kırsal Uğrak Mahallesinde evinin önünde başıboş sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Z.A. (60) kolundan ısırılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Z.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, mahalle muhtarı Hayri Beler, bir an önce başıboş köpeklerin toplanması için yetkililere çağrıda bulundu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Sokak Köpeği Saldırısı: Kadın Yaralandı - Son Dakika
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