Diyarbakır\'da Su Kanalına Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde su kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Haber verilmezi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Çınar ilçesinde bulunan DSİ'ye ait GAP anakanalına düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri halat yardımı ile kanala girerek köpeği kurtardı. Kanaldan çıkarılan köpek doğal yaşam alanına salındı. - DİYARBAKIR