Diyarbakır\'da Sulama Kanalına Düşen Sürücü Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobiliyle sulama kanalına düşen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gürdoğan Mahallesi'nde Elif K. (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ters dönen otomobilin içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR