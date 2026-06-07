Diyarbakır'da Taziye Yolunda Kaza: 3 Yaralı

Muş'tan taziye ziyareti için Batman'ın Sason ilçesine giderken Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan Çiftçi yönetimindeki 06 HUL 71 plakalı otomobil, Kulp-Hamzalı yolu Hamzalı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralananların Sason ilçesinde hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine katılmak üzere Muş'tan yola çıktıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR