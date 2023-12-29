 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da çöp konteynerini boşaltan temizlik işçisi taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da çöp konteynerini boşaltan temizlik işçisi taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, çöp konteynerini boşaltan temizlik işçisi Orhan Tarcan'a arkadan gelen taksinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada, sürücü polise teslim oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tarcan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır\'da çöp konteynerini boşaltan temizlik işçisi taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
29.12.2023 - 19:50,
Abone Ol

Diyarbakır'da, çöp konteynerini kamyona boşaltırken arkadan gelen taksinin çarpması sonucu temizlik işçisinin öldüğü kazada sürücü polise teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyede temizlik personeli olarak çalışan Orhan Tarcan (45), caddedeki çöp konteynerini kamyona dökmek istedi. O esnada arkadan gelen M.A. idaresindeki 21 TT 0802 plakalı ticari taksi, Tarcan'a çarptı. M.A. sonrasında taksiden inip kaçtı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tarcan'ı ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Tarcan kurtarılamadı. M.A., bir süre sonra Kayapınar Şehit Alişan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Tarcan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldükten sonra yakınları tarafından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Fırat, Diyarbakır, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da çöp konteynerini boşaltan temizlik işçisi taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


20:24
Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52
Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21
Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti

Son Dakika
20:24 Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 20:49:42. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da çöp konteynerini boşaltan temizlik işçisi taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement