Diyarbakır'da Ters Yolda Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ters Yolda Motosiklet Kazası

Diyarbakır\'da Ters Yolda Motosiklet Kazası
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Kayapınar'da ters yönde giden motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde ters yönde ilerleyen motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mastfıroş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosikletin ilerlediği ve otomobil ile çarpışması sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardımı koştuğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Ters Yolda Motosiklet Kazası - Son Dakika

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