Diyarbakır\'da Tır Yangını

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Diyarbakır karayolunda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Sabah saatlerinde Hilvan çıkışında meydana gelen olayda, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten alev alan tır, sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine yol kenarına çekildi. Sürücünün haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Tırda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ŞANLIURFA