Diyarbakır'da TOMA ekipleri anız yangınını kontrol altına aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da TOMA ekipleri anız yangınını kontrol altına aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan anız yangını, TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, il merkezine yakın birkaç noktada çıktı ve itfaiye ekiplerinin yetersiz olması üzerine TOMA gönderildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

29.06.2024 14:34
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Diyarbakır'da farklı noktalarda çıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Siverek Caddesi kenarındaki arazi ve Kent Ormanı başta olmak üzere il merkezine yakın birkaç noktada çıktı. Dumanların yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yetersiz olmasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 9 TOMA gönderildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da TOMA ekipleri anız yangınını kontrol altına aldı - Son Dakika

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