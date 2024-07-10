Diyarbakır'da TOMA'ların desteğiyle çıkan anız yangını söndürüldü

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Diyarbakır'da çıkan anız yangını TOMA'ların desteğiyle söndürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, TOMA'ların desteğiyle söndürüldü.

Yangın, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Bunun üzerine yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ekiplerinin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.