Diyarbakır\'da Trafik Kazaları Artıyor

Diyarbakır'da 2026'nın ilk 5 ayında bin 290 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 183 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı kaza istatistiklerini paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da mayıs ayında 331 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 602 kişi de yaralandı.

Öte yandan ilk 5 aylık verilerde ise bin 290 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 183 kişi ise yaralandı. Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi. - DİYARBAKIR