Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şeyhçoban Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR