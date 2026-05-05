Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şeyhçoban Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
