Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır- Elazığ yolu Çelikevler Mahallesi'nde B.A. idaresindeki 23 HH 129 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. hakimiyetindeki 21 AD 653 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?