Diyarbakır\'da Tren ile Otomobil Çarpıştı

Diyarbakır'da otomobil, yük treni ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay Kayapınar ilçesinde 50 Metrelik yol üzerinde meydana geldi. Otomobil, seyir hakindeki yük trenine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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