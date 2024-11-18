Diyarbakır\'da Tren Otomobile Çarptı

Diyarbakır'da hemzemin geçitte tren, otomobile çarptı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilde maddi hasar oluştu.
Merkez Sur ilçesi Bağıvar mevkisinde Batman'dan Diyarbakır'a giden yolcu treni, hemzemin geçitte M.E idaresindeki 34 PF 4666 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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