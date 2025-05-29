Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdik. Diyarbakır'da jandarma İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda; 7 şüpheli zehir taciri yakalandı" - DİYARBAKIR