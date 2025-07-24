Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilere ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada, dün egece 20.00-20.30 sıralarında Ergani ilçesinde eski taş ocağı bölgesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı duyumunun alınması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyu taşıdığı belirlenen aracın durdurulması için gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Jandarmanın dur ihtarına uymayan şüpheliler, jandarmaya silahla ateş etmiş ve kaçmaya çalışmıştır. Bunun üzerine görevli jandarma personeli aracı durdurmak için ateş etmek zorunda kalmıştır. Olay yerinden kaçan araçtan çuval içinde yaklaşık 3 kilogram kubar esrar yola atılmış, bahse konu esrar maddesi bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Kısa süre sonra dur ihtarına uymayan araç içerisinde bulunan Ö.Y. isimli şüpheli şahıs, diğer şüphelilerce yaralı olarak Ergani Devlet Hastanesine bırakılmıştır. Ancak şüpheli şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak çeşitli suçlardan kayıtları olan 2 şüpheli gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili olarak idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR