Diyarbakır\'da Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binadaki dairede çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin yüzlerine gelen alevlerde yangını söndürme anları ise kask kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. Yangından etkilenenler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardında kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürme anları ise kask kamerasına yansıdı.

Görüntüde, itfaiye erlerinin dairenin içine girdiği, alevler ve dumanlar içinde müdahale edip yangını söndürdükleri yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR