Diyarbakır\'da Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın yangın merdiveninde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 608. Sokak'taki bir sitede 10 katlı E Blok'un yangın merdivenlerinde bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi adrese sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - DİYARBAKIR