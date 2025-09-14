Diyarbakır'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Diyarbakır'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
14.09.2025 13:06
Çüngüş'te çıkan yangın, itfaiye, asker ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. İnceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına asker ve vatandaşlar da destek verdi.

Oyuklu Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, bu sırada asker ve vatandaşlar da ellerine aldıkları küreklerle yangını söndürme çalışmalarına katıldı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

