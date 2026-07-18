Diyarbakır'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesindeki ağaçlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Dicle Üniversitesinin Onkoloji Hastanesi çevresinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler ağaçlık alandaki kuru otlara sıçrayıp yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle hastane çevresi dumanla kaplandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - DİYARBAKIR