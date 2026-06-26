Diyarbakır'da Yangın: Yüzlerce Dönüm Yanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın: Yüzlerce Dönüm Yanıyor

Diyarbakır\'da Yangın: Yüzlerce Dönüm Yanıyor
26.06.2026 13:06
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Diyarbakır'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı; itfaiye söndürme çalışmalarında.

Diyarbakır'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yüzlerce dönümlük ekili ve hasat edilmiş alan alevlere teslim oldu.

Olay, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kurumuş otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yüzlerce dönümlük ekili ve hasat edilen araziye ulaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. çevredeki vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Yangın: Yüzlerce Dönüm Yanıyor - Son Dakika

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