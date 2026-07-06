Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen anız ve örtü yangınında direkte bulunan iki leylek telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçede çıkan anız ve örtü yangını, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmüştü. Yangında, bölgede direk üzerinde bulunan iki leylek, dumandan etkilenerek yere düştü. İki leylek, alevler arasında telef oldu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Yangında İki Leylek Telef Oldu - Son Dakika
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