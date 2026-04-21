Diyarbakır'da Yangında Mahsur Kalan Kurtarıldı
Diyarbakır'da Yangında Mahsur Kalan Kurtarıldı

Diyarbakır'da Yangında Mahsur Kalan Kurtarıldı
21.04.2026 21:03
Kayapınar'da hediyelik eşya dükkanında yangın çıktığında mahsur kalan kişi itfaiye ile kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir hediyelik eşya dükkanında çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Filmleri aratmayan kurtarma çalışması, kask kamerasına yansıdı.

Olay merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin altındaki hediyelik eşya üretim dükkanında meydana geldi. Dükkanda yangın çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan iş yerini kontrol ettikten sonra etraftaki vatandaşlara içeride birinin olup olmadığını sordu. İçeride birinin olduğunu öğrenen ekipler, kapalı kepengi açmak için çalışma başlattı. Ekipler, yoğun çalışmanın ardından kapalı kepengi açıp içeri girmeyi başardı. Ekipler, içeride dumandan etkilenerek baygınlık geçiren vatandaşı tespit edip dışarı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kayapınar, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

