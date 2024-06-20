Diyarbakır'da Yük Treni Hafif Ticari Araça Çarptı: 2 Yaralı

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Diyarbakır'da hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca yük treni çarpıp böyle sürükledi: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ve yanındaki yaralandı.

Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden maden taşıyan N.Y. idaresindeki yük treni, merkez Bağlar ilçesindeki Dericiler Sitesi mevkiinde kontrollü hemzemin geçitte Muhammed Nur Osman kontrolündeki 21 AEA 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın 63 metre sürüklendiği kazada sürücü ve yanındaki Muhammed Nur Osman yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanındaki şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(MHİ-AKK-Y)