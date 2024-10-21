Diyarbakır'daki Arazi Kavgası Davası Konya'da - Son Dakika
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Diyarbakır'daki Arazi Kavgası Davası Konya'da

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Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasının 32 sanığı, Konya'da hakim karşısına çıktı.

21.10.2024 18:15
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Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasının sanıkları Konya'da hakim karşısında

KONYA - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın 32 sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede dinlenen sanıklar suçlamaları red ederken, duruşma yarın sabah devam edecek.

Olay, 15 Haziran 2023 sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.

Suçlamaları kabul etmediler

Olay sonrası ilçede barış töreni gerçekleştirilirken silahlı kavgaya ilişkin 6 firari sanık, avukatları eşliğinde Diyarbakır Adliyesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan sanıklarla beraber tutuklu 23 sanık ve tutuksuz yargılanan 9 kişi kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Konya'ya nakledildi. 32 sanık ilk kez Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede dinlenen sanıklar, suçlamaları reddederken, sanıkların dinlenmesine yarın sabah devam edilecek.

Kaynak: İHA

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