Diyarbakır'dan kaybolan genç ölü bulundu

Diyarbakır'da 1 hafta önce kaybolan genç Batman'da ölü bulundu

BATMAN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan 24 yaşındaki genç, Batman'da ölü olarak bulundu.

1 Mart'ta kırsal Kazancı Mahallesi'ne bağlı Aydınlar mezrasındaki evinden Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den bir daha haber alamayan yakınları, durumu Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Arama çalışmaları sonucunda Yüksel'in cansız bedeni merkeze bağlı Demirbilek köyünde boş bir arazide kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla öldürülmüş halde bulundu. Yüksel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemelerinin ardından Diyarbakır'da defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.