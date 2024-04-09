Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

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Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

09.04.2024 15:15  Güncelleme: 15:18
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Diyarbakır- Elazığ yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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