Diyarbakır- Elazığ yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Bayramı'nda ilçede 527 kolluk personelinin görev yapacağını söyledi. Bodrum'a gelenlerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çit, ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, bandrolsüz tütün ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, husumetli olan A.A. ve A.M. isimli iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yolören köyünde ikamet eden A.A., Menderes Bulvarı üzerinde karşılaştığı A.M. ile küfürlü bir tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.M., belinden çıkardığı silahla A.A.'yı vurdu. Ağır yaralanan A.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemelerine devam ediyor.
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