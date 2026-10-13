Diyarbakır Ergani'de iddiaya göre driftçi sanığa 28 yıl 4 ay 25 gün hapis verildi - Son Dakika
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Diyarbakır Ergani'de iddiaya göre driftçi sanığa 28 yıl 4 ay 25 gün hapis verildi

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Diyarbakır Ergani\'de iddiaya göre driftçi sanığa 28 yıl 4 ay 25 gün hapis verildi
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iddiaya göre drift atarken kaldırımdaki iki öğrenciye çarpan sanık, 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kazada ağır yaralanan öğrencilerden biri olaydan 3 gün sonra hastanede kurtarılamazken, diğerinin tedavisine devam ediliyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde drft atarken kaldırımda çarptığı öğrencilerden birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olan şahıs, 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Nisan 2026 tarihinde Ergani ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Mustafa Can, idaresindeki 21 ES 141 plakalı Tofaş Şahin marka araçla drift attığı esnada kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali Kalkan ve (17) ve Ali Çınar Üstü'ye (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenciler önce Ergani Devlet Hastanesine ardından da Diyarbakır'a sevk edildi. Muhammed Ali Kalkan, olaydan 3 gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Çınar Üstü'nün ise tedavisine devam edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Mustafa Can, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yapılan savunmaların ardından sanık Muhammed Mustafa Can'a ölüme sebebiyet verme suçundan 25 yıl hapis cezası, Ali Çınar Üstü'yü kastla yaralama suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıDiyarbakır3. SayfaErganiGüncelSon Dakika

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