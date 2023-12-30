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Diyarbakır Havalimanı'nda pistten çıkan özel jet kaza yerinden kaldırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Havalimanı'nda pistten çıkan özel jet kaza yerinden kaldırıldı

Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan özel jet, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla kaza yerinden kaldırıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği pist uçuşa kapatılırken, Diyarbakır'a iniş yapacak uçaklar ise çevre illere yönlendirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve özel jet kaza yerinden vinç ile kaldırılarak tıra yüklenerek çekildi. Havalimanının uçuşlara 22.00'da açılması planlandı.

Diyarbakır Havalimanı\'nda pistten çıkan özel jet kaza yerinden kaldırıldı
30.12.2023 - 21:54,
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Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan özel jet, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla kaza yerinden kaldırıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi 1'i çocuk 11 kişinin bulunduğu özel jet, saat 11.30 sıralarında Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği pist uçuşa kapatılırken, Diyarbakır'a iniş yapacak uçaklar ise çevre illere yönlendirildi. Kaza ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından özel jet, vinç ile kaldırılıp tıra yüklenerek kaza yerinden çekildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının uçuşlara 22.00'da açılması planlandığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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