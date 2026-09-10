Diyarbakır Kayapınar'da alacağını alamayan işçi, inşaatın çatısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Kayapınar'da alacağını alamayan işçi, inşaatın çatısına çıktı

Diyarbakır Kayapınar\'da alacağını alamayan işçi, inşaatın çatısına çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir işçi, alacağını tahsil edemediğini belirterek inşaatın çatısına çıktı. Uzun uğraşların ardından ikna edilerek aşağı indirilen işçi, sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir işçi, alacağını tahsil edemediğini belirterek inşaatın çatısına çıktı. İşçi, bir süre sonra ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay Kayapınar ilçesinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir alacağını tahsil edemeyen işçi, inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. şahıs, uzun uğraşların ardından ikna edilerek aşağı indirildi. İşçi, ambulanstaki kontrollerinin ardından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Acil Durum, Kayapınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Kayapınar'da alacağını alamayan işçi, inşaatın çatısına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
İzmir’de sıcak saatler Banka şubesine silahlı soygun girişimi İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
“İmamoğlu maç izleyemeyecek“ iddiasına yalanlama geldi "İmamoğlu maç izleyemeyecek" iddiasına yalanlama geldi
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
16:02
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 16:52:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Kayapınar'da alacağını alamayan işçi, inşaatın çatısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement