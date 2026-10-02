Diyarbakır Kayapınar\'da çarpışan halk otobüsündeki 1\'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır Kayapınar'da çarpışan halk otobüsündeki 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde özel bir halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; kazada otobüste bulunan 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesinde 21 HO 1077 plakalı özel halk otobüsü ile 34 VV 6249 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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