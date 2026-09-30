Diyarbakır Kayapınar\'da gece drift yapan sürücü sakinlerin tepkisiyle karşılaştı

Diyarbakır Kayapınar'da gece drift yapan sürücü sakinlerin tepkisiyle karşılaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece geç saatlerde kavşakta yüksek ses çıkarıp üst üste drift atan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki bina sakinleri sesten rahatsız olduklarını belirterek sürücünün cezalandırılmasını istedi.
Diyarbakır'da gece saatlerinde yüksek ses çıkartıp drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kayapınar ilçesinde yaşandı. Gece geç saatlerde aracına binen bir kişi, kavşakta yüksek ses çıkarıp üst üste drift attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevre binada yaşayan vatandaşlar ses nedeni ile rahatsız olduklarını belirterek bu şekilde davrananların cezalandırılmasını istedi.
Kaynak: İHA
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