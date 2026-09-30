Diyarbakır Kayapınar'da gece drift yapan sürücü sakinlerin tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da gece drift yapan sürücü sakinlerin tepkisiyle karşılaştı

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Diyarbakır Kayapınar\'da gece drift yapan sürücü sakinlerin tepkisiyle karşılaştı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece geç saatlerde kavşakta yüksek ses çıkarıp üst üste drift atan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki bina sakinleri sesten rahatsız olduklarını belirterek sürücünün cezalandırılmasını istedi.

Diyarbakır'da gece saatlerinde yüksek ses çıkartıp drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesinde yaşandı. Gece geç saatlerde aracına binen bir kişi, kavşakta yüksek ses çıkarıp üst üste drift attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevre binada yaşayan vatandaşlar ses nedeni ile rahatsız olduklarını belirterek bu şekilde davrananların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuDiyarbakırKayapınar3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Kayapınar'da gece drift yapan sürücü sakinlerin tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika
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