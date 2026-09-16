Diyarbakır Kayapınar\'da hafif ticari araç refüje çarpıp yan yattı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır Kayapınar'da hafif ticari araç refüje çarpıp yan yattı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpıp yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da hafif ticari aracın refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Olay Kayapınar ilçesi Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarpıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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