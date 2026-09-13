Diyarbakır Kayapınar'da makas atan sürücü trafiği tehlikeye attı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde makas atarak ilerleyen sürücü trafikteki araçların arasından hızla geçerek tehlikeye attı. Tehlikeli anlar başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşandı. Hızla ilerleyen sürücü makas atarak trafikteki araçların arasından ilerledi. Makas atarak ilerleyen araç bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli anlar, başka bir araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamarasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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