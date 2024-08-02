Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinde bahçede çıkan yangın, tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi.
Alınan bilgilere göre, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Emin Yaman'a ait bahçede çıkan yangın, tek katlı eve sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, evdekiler dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye erleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır Kulp'ta çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?