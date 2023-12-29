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Diyarbakır Lice'de meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı. Bingöl'e giden bir yolcu otobüsü, teknik arıza nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı ve ulaşım jandarma ekiplerinin kontrolüyle sağlandı.

Diyarbakır Lice\'de meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı
29.12.2023 - 12:25,
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bingöl'e giden 16 AAG 10 plakalı yolcu otobüsü, Lice ilçesi Abalı Mahallesi'nde teknik arızadan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. 27 yaralı, ambulanslar ile kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolüyle sağlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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