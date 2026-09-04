Diyarbakır Silvan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi Fidankent mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır Caddesi Fidankent mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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